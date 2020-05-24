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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراب يتحمل مسؤولية هدفين ونوير يتفوق عليه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
شهدت المواجهة بين فريقي بايرن ميونيخ وفرانكفورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم، منافسة قوية بين حارسي المرميين مانويل نوير وكيفن تراب.
في التسديدات الخطرة، تعادل تراب مع نوير، اذ صد كل منهما تسديدتين خطيرتين. الاول تعملق بإفشاله فرصتين للبايرن: الاولى بعد تقدمه خطوة الى اليسار ومد جسمه وصد الكرة من الزاوية الصعبة، والثانية على مشارف المربع الصغيرحين تعامل مع الكرة بطريقة اكثر من رائعة بعد تقدمه خطوة الى الامام واقفال مرماه بالكامل والارتماء على اليمين مانعاً بذلك الكرة من الدخول الى الشباك. اما نوير فصد كرتين خطيرتين ببراعة عن طريقة التقدم من مرماه وتقليص مساحة التسديد امام المهاجم والارتماء على الكرة ليمنع ايضاً فرانكفورت من تسجيل هدف.
في الكرات الهوائية، تعادل الحارسان ايضابصد كرة واحدة لكل منهما،عبرالخروج من المرمى بالتوقيت المناسب والقفز فوق اللاعبين والسيطرة على الكرة بشكل حازم.
في الانفراديات، لم يتغيّر الوضعاذ سجّل لتراب خروج موفق من مرماه على مشارف المربع وتشتيت الكرة بقدمه بالتوقيت المناسب مانعا مهاجم البايرن من الاستفادة منها، اما نوير فعمد الى الخروج من المربعالكبير وشتت الكرة بصدره مستفيدا من خبرته الكبيرة وحارما فرانكفورت من اكمال هجمة خطرة.
لكن المسألة تغيّرت كلياً من حيث المسؤولية عن الاهداف، فالهدف الاول لبايرن يتحمل جزء من مسؤوليته تراب الذي اخطأ في تقدير التوقيت وانحنى على الارض قبل تسديد الكرة التي لمست اصابع يديه ثم دخلت المرمى، وكان من المفروض الا ينحني على الارض قبل تسديد الكرة. ويقع على كاهل تراب ايضاً مسؤولية الهدف الثاني، لانه تقدم من مرماه تجاه الكرة ثم تردد بأخذ القرار المناسب بالتزحلق على الارض والسيطرة على الكرة بجسمه ويديه قبل تسديدها من المهاجم.
العلامات :
نوير حارس مرمى بايرن ميونخ: 7/10
تراب حارس مرمى فرانكفورت: 5/10
ملاحظة: تعطى العلامات بحسب اداء الحراس خلال المباراة وليس بحسب نتيجة المباراة.
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