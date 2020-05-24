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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمولينغ يناشد مدافع فونسيكا إبقاءه في روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
يحض كريس سمولينغ، مدافع مانشستر يونايتد، مدرب روما، باولو فونسيكا، على بذل قصارى جهده للحفاظ عليه.
ويقول "كورييري ديللو سبورت" إن "سمولينغ الذي تم إقراضه يرغب في إطالة فترة اقامته في المدينة الخالدة وقد أوضح مشاعره للتسلسل الهرمي، الذي يعمل الآن على إيجاد حل للاتفاق على صفقة مع يونايتد.
وقبل بضعة أيام فقط أجرى اللاعب الدولي الإنكليزي مناقشات مع فونسيكا، الذي يعتبره "قائد الدفاع"، وأخبره عن رغبته في الحصول على صفقة طويلة الأمد مع روما.
ويأمل النادي في الحصول على خصم على اجرة اعارة اللاعب في أعقاب أزمة الفيروس التاجي، على الرغم من أن يونايتد لم يتخل عن تقييمه البالغ 20 مليون جنيه استرليني.
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