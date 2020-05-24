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اصابة احد لاعبي بورنموث بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

أعلن نادي ​بورنموث الانكليزي​ عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق حاليا دون الكشف عن اسمه بسبب السرية الطبية المتبعة .

وليس هناك تأكيدا إن كان ضمن اللاعبين اللذين اعلنت رابطة الدوري عنهما .

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وأشار النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي الى أن اللاعب سيعزل نفسه لمدة أسبوع قبل أن يخضع لفحص جديد في وقت لاحق .

وشدد النادي في بيانه أن مقر تدريباته يظل مكانا آمنا في ظل تطبيق البروتوكولات الصارمة التي وضعتها رابطة ​الدوري الإنكليزي​ للعودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف البطولة الى جانب فحص كل المشاركين في التدريبات مرتين في الاسبوع .

ويحتل بورنموث المركز الـ18 في بطولة الدوري بـ27 نقطة بعد 29 جولة وهو مهدد بقوة الهبوط للدرجة الثانية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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