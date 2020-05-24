اصابة احد لاعبي بورنموث بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

أعلن نادي ​بورنموث الانكليزي​ عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق حاليا دون الكشف عن اسمه بسبب السرية الطبية المتبعة .



وليس هناك تأكيدا إن كان ضمن اللاعبين اللذين اعلنت رابطة الدوري عنهما .

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وأشار النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي الى أن اللاعب سيعزل نفسه لمدة أسبوع قبل أن يخضع لفحص جديد في وقت لاحق .

وشدد النادي في بيانه أن مقر تدريباته يظل مكانا آمنا في ظل تطبيق البروتوكولات الصارمة التي وضعتها رابطة ​الدوري الإنكليزي​ للعودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف البطولة الى جانب فحص كل المشاركين في التدريبات مرتين في الاسبوع .

ويحتل بورنموث المركز الـ18 في بطولة الدوري بـ27 نقطة بعد 29 جولة وهو مهدد بقوة الهبوط للدرجة الثانية .