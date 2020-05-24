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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة احد لاعبي بورنموث بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
أعلن نادي بورنموث الانكليزي عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق حاليا دون الكشف عن اسمه بسبب السرية الطبية المتبعة .
وليس هناك تأكيدا إن كان ضمن اللاعبين اللذين اعلنت رابطة الدوري عنهما .
وأشار النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي الى أن اللاعب سيعزل نفسه لمدة أسبوع قبل أن يخضع لفحص جديد في وقت لاحق .
وشدد النادي في بيانه أن مقر تدريباته يظل مكانا آمنا في ظل تطبيق البروتوكولات الصارمة التي وضعتها رابطة الدوري الإنكليزي للعودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف البطولة الى جانب فحص كل المشاركين في التدريبات مرتين في الاسبوع .
ويحتل بورنموث المركز الـ18 في بطولة الدوري بـ27 نقطة بعد 29 جولة وهو مهدد بقوة الهبوط للدرجة الثانية .
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