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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برباتوف: هافرتس غير جاهز بعد للدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
قال مهاجم مانشستر يونايتد السابق، ديميتار برباتوف، إن نجم باير ليفركوزن، كاي هافرتس، غير جاهز بعد للدوري الممتاز.
وارتبط هافرتز، 20 عاما، مع تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وعزز سمعته المتزايدة بهدفين في فوز 4-1 على فيردر بريمن.
وقال برباتوف، 39 عامًا: "أود أن أرى هافرتز في الدوري الإنكليزي الممتاز لكن الوقت مبكر جدًا بالنسبة له. سيحتاج إلى عضلات أكثر قليلاً. نعلم جميعًا كيف يمكن للمدافعين أن يسحقوك إلى قطع. يجب أن تكون مستعدًا لذلك إذا كنت ستحقق تقدمًا في هذا الدوري الشاق".
وتابع: "يجب عليه البقاء في ليفركوزن وتطوير نفسه أكثر، والحصول على تلك الخبرة التي ستساعده عندما يحين الوقت للذهاب إلى مكان آخر".
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