شكرا لقرائتكم كوكا "نمبر 1" دوليا.. حسام البدرى يكشف عن المحترف المفضل لديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول ، نصيحة لأحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني بالبقاء ضمن صفوف أولمبياكوس اليوناني خلال الموسم المقبل للحفاظ على مستواه .

وقال حسام البدري في تصريحات لصحيفة "novasports" اليونانية، "أتمنى نجاح أولمبياكوس في شراء عقد كوكا من سبورتنج براجا البرتغالي، لأن أولمبياكوس فريق كبير اعتقد أن بقائه هناك سيكون فرصة ذهبية من أجل تحقيق كل أهدافه، لقد شاهدت بعض مبارياته وأرى أنه فريق يناسب قدرات كوكا".

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وأضاف المدير الفتي لمنتخب مصر: "كوكا هو أحد اللاعبين المفضلين لدي، واعتبره ابن من ابنائي في الكرة المصرية وسيظل دائمًا في حساباتى مع منتخب مصر، أتواصل معه دائمًا هاتفيًا وتابعنا أدائه مع أولمبياكوس قبل توقف المباريات بسبب فيروس كورونا، وباب المنتخب لن يغلق في وجه أي لاعب لديه الحافز والطموح مثله".

ورفض حسام البدري، الانتقادات التي يتعرض لها كوكا من جانب وسائل الاعلام والجماهير بسبب تراجع مستواه في مباريات منتخب مصر قائلاً: "كوكا فهو واحد من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي في رأيي، أتحدث معه دائمًا وأعلم مدى طموحاته ورغبته في النجاح مع أولمبياكوس".