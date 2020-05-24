شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحتفل بعيد الفطر المبارك بصورة مع ابنه يزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد الفطر المبارك، ونشر تريزيجيه صورة عبر حسابه الشخصى مع نجله "يزن"، وعلق تريزيجيه "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله"، وكان تريزيجيه قد شارك فى المران الجماعى لفريق أستون فيلا، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وتسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى.

وفى وقت سابق سُمح للأندية الإنجليزية بإقامة التدريبات الجماعية في مجموعات صغيرة من اللاعبين، مع ضرروة الالتزام بإلاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

تريزيجية

وتوقفت الأنشطة الرياضية في بريطانيا وعدد من دول العالم، في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن مع قرارات الحكومة ببدء تخفيف القيود، أصبحت بطولة الدوري قريبة من الاستئناف.

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