شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم وأحمد توفيق يستقبلان عيد الفطر بـ"الجلاليب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أكرم توفيق لاعب الأهلى المعار إلى الجونة، وأحمد توفيق لاعب الزمالك السابق، بعيد الفطر المبارك، على طريقتهما الخاصة، ونشر أحمد توفيق صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر فيها مع شقيقه أكرم وأفراد العائلة بـ"الجلابية"، وعلق على الصورة قائلاً "كل عام وأنتم بخير عيد سعيد على الأمه الإسلامية"، وكان ثنائى عائلة توفيق قد حرصا على البقاء سوياً فى مسقط رأسهما فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، مفضلين التدريب سوياً بعيداً عن الزحام وملتزمين بالعزل المنزلى لكورونا.



احمد توفيق

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أنه يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط،

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.