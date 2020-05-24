شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات ألمانية لمخالفي قواعد الاحتفال بالأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن رابطة الدوري الألماني حذرت الأندية بشكل عاجل، من احتفال لاعبيها بإحراز أهداف بشكل لا يتوافق مع قواعد مكافحة كورونا.

وكتبت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن هذا التحذير جاء فى خطاب من 3 صفحات، بعثت به الرابطة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية.

ونقلت الصحيفة عن الخطاب: «من بين ردود الفعل الإيجابية، وردت أيضا ردود فعل نقدية أعطتنا الشعور بأن تركيز وسائل الإعلام والرأى العام، بما فى ذلك الساسة أيضا، ينصب على التزام الأندية بجميع التعليمات والتدابير». كان تجمع لاعبى نادى هيرتا برلين، حول قائدهم فيداد ايبزيفتش، للاحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم (0-3)، فى أول يوم لاستئناف الدورى بدون جمهور، قد أثار نقاشا عاما.

يشار إلى أن الرابطة أوصت فى خطتها المتعلقة بالنظافة الصحية والسلامة، بالحفاظ على مسافة التباعد أثناء الاحتفال بإحراز أهداف، وسمحت فقط بالتلامس بين اللاعبين بالمرافق والأقدام. وبدا لاعبو هيرتا متحفظين بشكل واضح فى احتفالاتهم فى مباراة ديربى العاصمة أمام يونيون برلين، والتى انتهت بفوز هيرتا (0-4). وثمة توصيات أخرى، تتعلق بتصرف اللاعبين داخل غرف خلع الملابس، حيث كتبت الرابطة فى خطابها إن «الدخول المتدرج إلى الكبائن بعد نهاية الشوط الأول، وعقب المباراة سيحسن من تجنب الاتصال عن قرب».

ولفتت الرابطة إلى الاهتمام مرة أخرى بأنه فى حال «ظهور حالة إيجابية بكوفيد19-، سيقدم مكتب الصحة المختص تتبعا مفصلا للمخالطين، وربما لجأ إلى صور تليفزيونية أيضا لتحديد مدى تدابير الحجر المحتملة».

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