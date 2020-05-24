شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس جهاز ألعاب الماء في الأهلي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء في النادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله إلى مستشفى الشرطة في مدينة نصر.

وقال مصدر في النادي الأهلي إنه «عزت» يتواجد حاليًا بالعناية المركزة وحالته حرجة، ويتواصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد الدرندلي، أمين الصندوق، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي مع ذويه للاطمئنان على حالته.