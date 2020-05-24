شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يقرر حذف شعار «كاف» من لافتات «نادي القرن الحقيقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيتم حذف شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من على لافتات «نادي القرن الحقيقي»، التي تمم تعليقها على أسوار النادي مؤخرًا.

وأضاف «منصور»، في تصريحات ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك«، أن»كاف«تحدث معه وسيتم حذف الشعار، خاصة أن من صنع اللافتات لم يكن يعرف أن الاتحاد الأفريقي سيعترض على وجود شعاره باللافتات.

وأكد مرتضى منصور أنه جهز ملف كامل بخصوص «نادي القرن»، وسيتم الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي من أجل تقديم هذا الملف للاتحاد الأفريقي «كاف».

وتابع: «أحترم الأهلي وجماهيره، ولكن الزمالك له حق في نادي القرن، ولن ينتازل عنه، لأن الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7».

وأكد «منصور» أنه يدافع عن حق الزمالك في قضية نادي القرن، ويطالب بمراجعة المعايير الخاصة بمنحه اللقب.

وتابع: «قضية نادي القرن ليست قضيتي، ولكن قضية النادي. أطالب الأخوة في الأهلي بالهدوء، حرصًا على علاقاتنا الودية، خاصة أن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي، ولكننا ندافع عن حق نادينا. الأهلي نادي عريق، وأطالب صانعي الفتنة بالهدوء».

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات».