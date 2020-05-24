شكرا لقرائتكم خبر عن بورنموث يعلن إصابة أحد لاعبيه بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، الأحد، إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجولة الـ2 من الفحوصات الطبية التي أجراها النادي،

ولم يكشف النادي الإنجليزي في البيان الذي أصدره عن اسم اللاعب، مكتفيًا بالتأكيد على أنه سيعزل نفسه لمدة أسبوع، قبل الخضوع لفحص جديد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت، السبت، عن حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، في ناديين مختلفين.

وفي بيان نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي قالت: «يعلن الدوري الممتاز أنه تم اختبار 996 لاعبًا وموظفًا، يومي الثلاثاء 19 مايو والخميس 21 مايو والجمعة 22 مايو لـ COVID-19. ومن بين هذه الاختبارات، أثبتت نتائج اختبار إيجابية حالتين من ناديين».

وأضافت: «سيعزل اللاعبون أو موظفو النادي الذين ثبتت إصابتهم بشكل ذاتي، لمدة سبعة أيام».

وأشارت الرابطة إلى أنه بالنسبة للجولة الثانية من الاختبار، تم زيادة عدد الاختبارات المتاحة لكل نادٍ من 40 إلى 50.

وفي السابق، تم اختبار 748 لاعبًا وموظفا في 17-18 مايو، وتم اكتشاف 6 حالات إيجابية من ثلاثة أندية.

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ولفتت إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الجولة الأولى من الاختبار، لم يتم تضمينهم في الأرقام من 19 إلى 22 مايو، حيث أنهم لا يزالون في فترة العزلة الذاتية التي تستغرق سبعة أيام.