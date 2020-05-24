شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتحدى بملف كامل وخبراء لوائح: الزمالك لن يتنازل عن نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى تطور جديد لملف نادى القرن الحقيقى وتحركات القلعة البيضاء للحفاظ على حقوقها، كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه جهز ملفا كاملا وسيتم الاستعانة بخبيرا اللوائح محمد فضل الله و محمد بيومي من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، وأضاف خلال تصريحات له، أنه يحترم الأهلي وجماهيره ولكن الزمالك له حق فى لقب نادي القرن ولن ينتازل عنه لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلي 7.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات”.

وشدد مرتضى منصور على أن الملف الخاص بنادي القرن سيتم إرساله للكاف خلال الأيام المقبلة معلقاً، أطالب الإخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية خاصة وأن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي ولكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن.

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وقال رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خاطبه بإزالة شعار الاتحاد الإفريقي من اللافتة الموجودة على أسوار النادي بأنه نادي القرن الحقيقي..ونفى أن يكون الاتحاد الإفريقي قام بتغريم النادي مبلغ 2 مليون دولار جراء وضع اللافتة على أسوار النادي.

وأكد مرتضى منصور، أنه سيتم رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية

كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.. وفى السياق ذاته، شدد مرتضى منصور أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي، معلقاً :"بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك ستحمل جملة "نادي القرن الحقيقي".

وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه يحترم النادي الأهلي، متابعاً أن الأحمر نادي عريق مضيفا: "أطالب صانعي الفتنة بالهدوء".