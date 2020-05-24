شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يكتسح إنبى بخماسية محققا أكبر فوز فى تاريخ مواجهتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 24 مايو 2013 ألحق الأهلى نظيره انبى أكبر خسارة في تاريخ مواجهات الناديين حينما فاز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف ، افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.