شكرا لقرائتكم عائلة توفيق المعيدين.. أكرم وأحمد بالجلباب مهنئين المسلمين بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل أكرم توفيق لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، وأحمد توفيق لاعب الزمالك السابق، بعيد الفطر المبارك، على طريقتهم الخاصة، ونشر أحد توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ظهر فيها مع شقيقه أكرم وأفراد العائلة بـ "الجلابية"، وعلق أحمد توفيق على الصورة قائلاً " كل عام وأنتم بخير عيد سعيد علي الأمه الإسلامية"، وكان ثنائي عائلة توفيق قد حرصا ى البقاء سوياً في مسقط رأسهما في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، مفضلين التدريب سوياً بعيداً عن الزحام وملتزمين بالعزل المنزلي لكورونا.



أكرم توفيق

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وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أنه يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط،

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق"، المُعارين لإنبى والجونة على التوالى، بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.