شكرا لقرائتكم "عُمرة قديمة" تسجل أول ظهور لحمدى فتحى فى عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الاهلى ومنتخب مصر ، الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورته مرتدياً الجلباب الابيض أثناء تأدية مناسك العمرة قائلا : " كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد علينا وعلى الامة الاسلامية جميعاً " ، ويترقب مسئولو النادي الاهلي إرسال اتحاد الكرة تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الفريق بعد إصابته في معسكر المنتخب قبل عدة أشهر حيث أرسل الاهلي ملفا شاملا لاتحاد الكرة عن تفاصيل العملية الجراحية التى أجراها حمدى فتحى لاعب الفريق قبل عدة أشهر فى غضروف الركبة بألمانيا، من أجل تحصيل تكاليف العملية الجراحة وتذاكر السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة للجراحة والتأهيل، باعتبار أن اللاعب تعرض للإصابة مع المنتخب الوطنى الأول فى نوفمبر الماضى.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،لابد أن يتحمّل اتحاد الكرة تكاليف الجراحة، لذا أرسل مسئولو النادى تقارير وفواتير العلاج الخاصة باللاعب، لاسيما أن برنامج التأهيل لم ينته بعد، وإن كان حمدى فتحى قد اقترب من العودة للتدريبات الجماعية وسيكون قادراً على ذلك خلال أسابيع قليلة ومع عودة التدريبات المُجمّدة حالياً بسبب وباء "كورونا" ، وينتظر مسئولو النادى الأهلى الحصول على تكاليف علاج حمدى فتحي من اتحاد الكرة مثلما حدث مع مروان محسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال أمم أفريقيا قبل الماضية (الجابون 2017) وحصل الأهلى على ما يقرب من مليون جنيه من اتحاد الكرة، بخلاف نصف قيمة عقده فى الموسم الذى أُصيب فيه من الاتحاد الدولى للكرة القدم.

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يترقب رباعى الأهلى المصاب "حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد" فتح المجال الجوى ليتسنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق، ويشهد شهر مايو الجارى انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهما الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، فى الوقت الذى يحتاج الرباعى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى لتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

وطلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، من خالد محمود طبيب الفريق تقريراً مفصلاً عن حالة المصابين قبل العودة للتدريبات، خاصة بعد قرار مجلس الوزاراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً بداية من يوم 15 يونيو المقبل.