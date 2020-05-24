شكرا لقرائتكم فافر يأمل لحاق هوميلز وسانشو بقمة بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل نادي بوروسيا دورتموند أن يلحق مدافعه ماتس هوميلز بالمباراة أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في قمة الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يشارك هوميلز في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها دورتموند على ملعب فولفسبورغ بهدفين دون رد يوم السبت، حيث شارك إيمري تشان بدلا منه رغم كونه يلعب في خط الوسط وذلك في ظل نقص المدافعين الجاهزين بالفريق.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا متفوقا على دورتموند صاحب المركز الثاني قبل سبع جولات على نهاية الموسم.

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وقال مايكل زورك مدير الكرة في دورتموند "ماتس هوميلز يعاني من مشكلة في وتر أخيل منذ فترة، إنها مشكله تزعجه حتى خلال التدريبات، لكن نتمنى أن يكون جاهزا للعب مجددا يوم الثلاثاء".

وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي يوم السبت إنه تحوم الشكوك حول مشاركة هوميلز والجناح الإنجليزي جيدون سانشو في مباراة الكلاسيكير أمام بايرن. وأوضح المدرب السويسري "لا يمكنني القول إن هوميلز سيلعب أم لا، اتمنى أن يعود يوم الثلاثاء".

وختم بالقول "سانشو تدرب مع الفريق فقط لعشرة أيام، هذا ليس قدرا كبيرا من الوقت، لا يمكنني أن أحسم إمكانية مشاركته يوم الثلاثاء".