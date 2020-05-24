نيمار يلمح إلى رغبته للعودة إلى برشلونة بفيديو جديد

عاد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمغازلة نادي برشلونة الإسباني، بفيديو جديد قام بنشره الحساب الرسمي على "تويتر" لموقعه الإلكتروني الخاص .

وذكرت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية أن نيمار يرغب وبشدة في العودة مجدداً إلى صفوف نادي برشلونة الموسم المقبل.

وعزز نيمار تلك التقارير بفيديو لهدف قديم سجله بقميص "البلوجرانا" ضد فياريال، حيث مزجه بمشاهد من فيلم ”أليس في بلاد العجائب“.

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وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن النجم البرازيلي يغازل برشلونة بهذا المقطع، لا سيما أنه يأتي عقب التصريحات الإيجابية لكيكي سيتين، مدرب الفريق الكتالوني، عن النجم البرازيلي، والذي أكد أن باب برشلونة مفتوح على مصراعيه لاستقبال نيمار.

وانضم نيمار إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2013 وحتى 2017، قبل أن ينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار "سيفعل كل شيء ممكن للعودة إلى برشلونة هذا الصيف."

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة على علم بذلك، ومن المتوقع أن تجهز عرضًا لاستعادة نيمار بمجرد فتح نافذة الانتقالات.