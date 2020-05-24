شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يهنئ مراد على الزواج من غالية فى "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى الفنان كريم فهمى بنجاح مسلسله "ونحب تانى ليه" حيث نشر هانى عبر حسابه على إنستجرام صورته مع كريم فهمى وعلق قائلا :"مبروك يا مراد" فى إشارة لدوره فى المسلسل، والذى انتهى بزواجه من غالية "ياسمين عبد العزيز"، وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تانى ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز، رفض غالية "ياسمين عبد العزيز" إتمام زواجها من عبد الله "شريف منير" بعدما كانا يكتبان الكتاب، وكان مراد "كريم فهمى" قد ذهب إليها أثناء كتب الكتاب وانصرف منهارا قبل أن يعرف ما حدث.

وخطط مراد للإيقاع بابن عمه إيهاب السويفى "إيهاب فهمى" حيث طلب منه المجىء لمنزله وكان قد حضر أيضا صديقه عمر "إسلام جمال" ووالده جهاد السويفى "محسن صبرى" وزوجته الثانية، وكذلك داليدا "صبا الرفاعى" وزوجة عمر "آية سامى" وقد كشف أمامهم كل شيء من خلال فيديوهات تفضحهم وحاول إيهاب إنكار كل ذلك ولكن بلا فائدة فقد قرر جهاد السويفي أن يبلغ عنه البوليس واحتجزه هو وزوجته الثانية في المكتب.

ومن جانب آخر أخذ عمر "إسلام جمال" زوجته للمنزل وانهال عليها بالضرب وقام بطردها خارج المنزل ، كما عرف إياد شريك داليدا بمؤامرتها ضده وقرر قتلها ولكنها اتصلت بمراد الذي أتي على الفور وخلصها منه وقام بالإبلاغ عنه .

شعر جهاد السويفي بخطئه اتجاه ابنه وطلب منه أن يذهب ليتقدم لغالية ولكنه علم بأنها قد تزوجت ، ولكن صديقة غالية " علا رشدي " تدبر مقابلة بين غالية ومراد حتى يعرف مراد الحقيقة وبالفعل عرف مراد أن غالية لم تتزوج عبد الله وذهب مع والده ووالدته ليطلب يديها، وقام والده جهاد السويفي بالاعتذار عما بدر منه وطلب منها أن تسامحه .

ومن هنا بدأت الأفراح تنهال في بيت غالية حيث تزوجت روعة " ايمان السيد " من هيثم " سليمان عيد " ، وفي حفل كبير عقد قران غالية لمراد وقد حضر الحفل يسرا " تارا عماد " التي قد تمت خطبتها ، وكذلك عبد الله "شريف منير" والذي خطب أيضا .

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من ناحية أخرى ، وتصدر محمد هاني قائمة أغلى 8 لاعبين فى مركزه بالدورى المصرى، وبات هانى الورقة الأساسية الوحيدة التى يمتلكها الأهلى فى هذا المركز بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد بعد رفضه تجديد تعاقده والتوقيع مع بيراميدز .

ورغم صغر سنه البالغ 24 عاماً استطاع ناشئ الأهلى أن يثبت أقدامه فى هذا المركز رغم المنافسة الشرسة مع الجوكر على تمثيل الفريق الأحمر بشكل أساسي.

بلغت القيمة التسويقية لمحمد هانى حوالى 650 ألف يورو، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، وشارك هانى مع الأهلى فى 19 مباراة بالموسم الجارى صنع هدفين ولم يسجل.