شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإماراتية: كلاسيكو الأهلى والزمالك أقوى ديربى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مباراة الأهلى والزمالك قائمة أفضل الديريبات الأقوى عربياً فى دوريات كرة القدم التى تتمتع باهتمام ومشاهدة منقطعة النظير على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط.

بدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة التجهيز لسيناريو عودة بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة بعد إعلان مجلس الوزراء امكانية فتح الأندية فى منتصف يونيو ليخرج بعدها وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي ويؤكد هو الأخر استنئناف النشاط الرياضي للأندية منتصف شهر يونيو المقبل وعودة الفرق للتدريبات وبالتالي امكانية استئناف النشاط الكروي ووضع أليات خاصة لإستئناف النشاط الكروى.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية في تقرير لها اتفق 36.5 % من المشاركين في استطلاع على أن ديربي الأهلي والزمالك المصري هو الأقوى عربياً، في حين حل ديربي الإفريقي والترجي "تونس" في المركز الثاني بنسبة 20%، وديربي الرجاء والوداد "المغرب" في المركز الثالث بنسبة 13.5% من الأصوات، وتقاسم الهلال والنصر"السعودية"، والمريخ والهلال "السودان" المركز الرابع بنسبة 11.75%، بينما جاء ديربي الاتحاد والأهلي في المركز الخامس بنسبة 2.5%، والعين والوحدة، والجزيرة والوحدة سادساً بنسبة 2%.

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وتابعت الصحيفة الإماراتية أن ناديي الأهلي والزمالك حصلا على 42% من أصوات المشاركين على “تويتر”، والنصر والهلال على 21%، والإفريقي والترجي على 0%، والهلال والمريخ على 21%، والرجاء والوداد على 8%، والعين والوحدة على 4%، والوحدة والجزيرة 4%، والاتحاد والأهلي 0%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى استطلاع "فيس بوك" جاءت النسب كالتالي: الأهلي والزمالك 31%، الأفريقي والترجي 40%، الرجاء والوداد 19%، الاتحاد والأهلي 5%، النصر والهلال 2.5%، والهلال والمريخ 2.5%، العين والوحدة 0%، والجزيرة والوحدة 0%.