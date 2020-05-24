شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة نادى القرن.. الزمالك يتسلح بالكاس وخبراء اللوائح لاستعادة اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور جديد لملف نادى القرن الحقيقى وتحركات القلعة البيضاء للحفاظ على حقوقها، كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه جهز ملفا كاملا وسيتم الاستعانة بخبيرا اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومى من أجل تقديم ملف للكاف فيما يخص نادي القرن، وأضاف خلال تصريحات له، أنه يحترم الأهلى وجماهيره لكن الزمالك له حق فى لقب نادى القرن ولن ينتازل عنه لأنه الزمالك وقتها حصد 9 بطولات والأهلى 7.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادى تحمل جملة "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

وشدد مرتضى منصور على أن الملف الخاص بنادي القرن سيتم إرساله للكاف خلال الأيام المقبلة، معلقاً أطالب الأخوة فى الأهلي بالهدوء حرصا على علاقاتنا الودية، خاصة أن الزمالك ليس في خناقة مع الأهلي لكننا ندافع عن حق نادينا فى لقب القرن.

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وقال رئيس نادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خاطبه بإزالة شعار الاتحاد الأفريقي من اللافتة الموجودة على أسوار النادي بأنه نادي القرن الحقيقي..ونفى أن يكون الاتحاد الإفريقي قام بتغريم النادي مبلغ 2 مليون دولار جراء وضع اللافتة على أسوار النادي.

وأكد مرتضى منصور، أنه سيتم رفع قضية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" ، حتى يحصل الزمالك على لقب نادي القرن الحقيقي.. وفى السياق ذاته، شدد مرتضى منصور أنه يدرس عدة سيناريوهات من أجل الحصول على اشتراكات أعضاء النادي، معلقاً :"بطاقات العضوية الجديدة في الزمالك ستحمل جملة "نادي القرن الحقيقى".

وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه يحترم النادي الأهلي، متابعاً أن الأحمر نادي عريق مضيفا: "أطالب صانعي الفتنة بالهدوء".