شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن ذكريات العيد: كنت بدفع العيدية مرتين بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، عن ذكرياته مع الأعياد، متحدثاً عن الانتصارات التي كان يحققها النادي الأهلي كعادة شبه دائمة على غريمه التقليدى نادى الزمالك فى الأعياد، وقال بلال فى تصريحات لليوم السابع، إن فرحة العيد كان يعقبها فرحة الفوز على الزمالك، وهو ما كان يضاعف الفرحة لدى لاعبى النادى الأهلى.

وقال بلال: أكثر ما أتذكره فى العيد إن فرحة العيد كان بعدها فرحة الفوز على الزمالك، وكنت بدفع العيدية مرتين مرة للعيد ومرة للفوز على القلعة البيضاء.

في سياق متصل، أبدى أحمد بلال، مهاجم النادى الأهلى السابق، اندهاشه من إعادة فتح ملف نادى القرن من جديد من قبل نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما قرر مسئولو الأبيض تشكيل لجنة للتقدم بشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، لإثبات أحقية الزمالك باللقب الذى استحوذ عليه غريمه التقليدى النادى الأهلى فى 2001.

Advertisements

وكتب أحمد بلال، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر "معرفش الناس ليه اتضايقت لما الغندور قال نادى الزمالك بطل القرن.. عادى على فكرة.. هو مش الزمالك كسب بطل القرن فى السوبر.. خلاص يبقى الزمالك بطل القرن"، وكان الزمالك قد تغلب على الأهلى فى كأس السوبر المصرى بنتيجة 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وأعاد مسئولو نادي الزمالك تفجير أزمة نادى القرن، والتأكيد على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي، حيث يرون أن النادي الأبيض أحق بلقب نادي القرن من الأهلي، بسبب عدد البطولات القارية التي حققها الفريق الأبيض في الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000، وأنه الأحق من الأهلي.

واتهم مسئولو نادي الزمالك مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق مسئولية مجاملة الأهلي، وإعداد تصنيف نقاط مفصل لمنح اللقب للنادي الأهلي، باعتباره كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء، ووالده لاعب سابق في صفوف الأهلي.

فكرة نادي القرن جاءت لمسئولي الكاف على هامش مرور 30 عاما على تنظيم البطولات القارية، وكذلك على هامش إقامة بطولة أمم إفريقيا 1994 بتونس، حيث جاءت الفكرة عن طريق مصطفى مراد فهمي، الذي يتهمه الموالين لنادي الزمالك بمحاباة النادي الأحمر على ناديهم، على الرغم من أن الأهلي رفض المشاركة في البطوت الإفريقية مدة 4 سنوات من عام 1995 إلى عام 1998.