شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أليو ديانج يهنئ المسلمين بعيد الفطر مرتدياً الزى المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى، جموع المسلمين فى العالم بحلول عيد الفطر المبارك حيث ظهر عبر حسابه على إنستجرام مرتدياً "الزى المالى"، وفى وقت سابق، كشف المالى أليو ديانج أنه سعيد بالتواجد فى أكبر نادٍ بأفريقيا، مؤكدا أنه استفاد كثيرا من النيجيرى أجايى زميله فى القلعة الحمراء الذى كان أحد العوامل فى مساعدته للتالق والتأقلم داخل النادى الأهلى.

وقال أليو ديانج لاعب الأهلي، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس، استبعادى من التشكيل الأساسى فى بداية انضمامى للأهلي أمر طبيعى، لكنى بذلت قصارى جهدى حتى تواجدت فى التشكيل الأساسى للأهلى وأبذل قصارى جهدى للحفاظ عليه وأثق أن الأهلى قادر على التتويج ببطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

وأكد ديانج: "أنه لم يتلقى أى عروض احترافية الفترة الأخيرة كما يتردد وأن تركيزه منصب مع النادى الأهلى، مؤكدا أن الأهلى هو أكبر الأندية الأفريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية فى وسط فريق النادى الاهلى بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة لكن باقى اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.

وكان ديانج تحدث عن تألقه السريع مع الأهلى قائلاً، "ربما يعود ذلك إلى أننى أتعلّم كثيراً من زملائى القدامى بالفريق.. وأحرص على الاستماع لنصائحهم وأتعلّم من تجاربهم بشكل مُستمر.. كما أستمع لنصائح الجهاز الفنى وأعمل على تنفيذها بشكل جيد وهذا يُفسر سر تأقلمى وانسجامى السريع مع الفريق".

وأضاف ديانج أنه خاض تجارب كثيرة مع عدة أندية لكن يبقى اللعب للأهلى تجربة فريدة من نوعها لأنه ناد كبير وصاحب تاريخ طويل وحافل بالإنجازات ويتربّع على قمة الأندية الأفريقية.

وتابع لاعب وسط الفريق قائلا: "اللعب فى الأهلى يحتاج الى تركيز تام من أى لاعب، وأن تقدم كل ما لديك.. لابد أن يجتهد اللاعب وأن يكون فى قمة تركيزه، ولا مجال للخطأ من أى لاعب فالفريق يلعب للفوز دائماً من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التى تُساند الفريق".

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وعن بطولة الدورى التى يتربع الأهلى على قمتها حالياً، قال ديانج: "نلعب من أجل الفوز بها أيضاً ولا نُشغل تفكيرنا بفارق النقاط الكبير بيننا وبين أقرب منافسينا على اللقب ..نحن نلعب للفوز فى كل مباراة حتى نحسم البطولة بشكل سريع ونعمل باجتهاد وتركيز؛ من أجل الفوز فى كل مباراة وعدم التفريط فى أى نقطة حتى لا نخسر نقاط نندم عليها بعد ذلك".

وأكد لاعب وسط الفريق أن اللاعبين عازمون على التتويج ببطولة الدوري، وكذلك كأس مصر لأن الأهلى ينافس على كل بطولة يشارك فيها بفضل خبرات لاعبيه وتاريخ النادى ودعم جماهيره اللامحدود.