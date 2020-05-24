شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون دولار عيدية "فيفا" للجبلاية بمناسبة المرحلة الثانية من المقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

من ناحية أخرى استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تحمل أندية الدورى الممتاز تكاليف إجراء اختبارات لاعبيهم لتحليل فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو المقبل تمهيدا لعودة النشاط الكروى منتصف أو نهاية شهر يوليو المقبل بناء على تأكيدات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستنئاف وفتح الأندية منتصف الشهر المقبل.



لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ومن المقرر أن يطلب مسئولو اتحاد الكرة ضمن الاحترازات الطبية كشف طبى شامل وملف عن حالة كل لاعب قبل استئناف التدريبات تمهيدا لعودة الدورى فى حالة صدور قرار بذلك ، ونفس الأمر لجميع الأجهزة الفنية و الطبية من أجل الإطمئنان على سلامه الجميع حال استئناف مباريات الدورى.

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وأكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة تكلفة استكمال الدوري الإجمالية 82 مليون جنيه على الفرق و اتحاد الكرة و الشركة الراعية والقرار النهائى فى هذا الملف سواء باستكمال الدورى أو من عدمه سيكون بعد العيد وسوف نتعرف على المعايير الخاصة بعودة النشاط الموضوعة من جانب وزارة الصحة، وفى ضوء ذلك سوف نتخذ القرار.

وتابع جمال محمد على: "علينا دراسة الأمور المتعلقة بفرضية تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكورونا، وكيف يمكن التعامل مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى التعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز و سنقوم بحسابات متعلقة بالمكاسب الخاصة بالأندية حال استمرار الدوري، والخسائر في حالة الإلغاء وكل هذا سيكون سببًا في القرار النهائي الذي نصدره ، مضيفا أنه متبقي 150 مباراة في الدوري الممتاز، وفى القسم الثاني متبقي 90 مباراة، وفي كأس مصر هناك مباريات بداية من دور الـ16 والثمانية ونصف النهائي والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقي 375 مباراة: معلقاً "أندية الدوري الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية".