شكرا لقرائتكم خبر عن بالبلالين.. محمد صلاح يحتفل بعيد الفطر داخل منزله فى حجر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى توقف الأنشطة الرياضية وعزل الملايين داخل منازلهم كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس، ونشر صلاح صوراً لـ "البلالين"، داخل منزله احتفالاً بالعيد المبارك عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وفى الخلفية كتب على حائط المنزل عبارة "عيد مبارك"، وكان النجم المصرى قد عاد إلى تدريبات ليفربول قبل أيام قليلة بعد فترة توقف الدورى استعداداً لاستئناف النشاط.



محمد صلاح

وينافس المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة أفضل 5 هدافين أفارقة فى العشر سنوات الأخير بعد تألقه مع ناديه والمنتخب الوطنى ومساهمته فى تأهل الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وكان محمد صلاح قد تم اختياره ضمن قائمة أكثر النجوم تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى فى تاريخ البريميرليج الذى مازال ينشط فى الدوري الإنجليزي، أما باقى النجوم ما بين رحيل عن البطولة أو الاعتزال.

واختارت شبكة "Orange Football Club" كلا من بيير أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى وصامويل إيتو لاعب ريال مدريد السابق وأسامواه جيان وسيدو دومبيا لاعب كوتد ديفوار السابق.

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