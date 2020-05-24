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بالبلالين.. محمد صلاح يحتفل بعيد الفطر داخل منزله فى حجر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد صلاح، نجم الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى توقف الأنشطة وعزل الملايين داخل منازلهم كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس، ونشر صلاح صوراً لـ "البلالين"، داخل منزله احتفالاً بالعيد المبارك عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وفى الخلفية كتب على حائط المنزل عبارة "عيد مبارك"، وكان النجم المصرى قد عاد إلى تدريبات ليفربول قبل أيام قليلة بعد فترة توقف الدورى استعداداً لاستئناف النشاط.


محمد صلاح

وينافس المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ضمن قائمة أفضل 5 هدافين أفارقة فى العشر سنوات الأخير بعد تألقه مع ناديه والمنتخب الوطنى ومساهمته فى تأهل الفراعنة لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، وكان محمد صلاح قد تم اختياره ضمن قائمة أكثر النجوم تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى فى تاريخ البريميرليج الذى مازال ينشط فى ، أما باقى النجوم ما بين رحيل عن البطولة أو الاعتزال.

واختارت شبكة "Orange Football Club" كلا من بيير أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى وصامويل إيتو لاعب السابق وأسامواه جيان وسيدو دومبيا لاعب كوتد ديفوار السابق.

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ونجح محمد صلاح خلال 113 مباراة فقط فى الدوري الإنجليزي تسجيل 72 هدفا مع كل من وليفربول، سجل منها 58 هدفا بالقدم اليسرى.

ويتصدر نجم ليفربول السابق، روبى فاولر، نجوم القدم اليسرى فى البريميرليج، برصيد 105 أهداف، من أصل 163 هدفا سجلها فى الدوري الإنجليزي، ثم يأتى النجم الهولندى السابق روبن فان بيرسى، الذى لعب ضمن صفوف فريقى أرسنال ومانشستر يونايتد، وسجل 94 هدفا، من أصل 144 هدفا.

 

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