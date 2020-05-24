ميسي يعترف: أردت الرحيل عن برشلونة في 2016

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
اعترف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، برغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني قبل أربعة أعوام بسبب أزمة الضرائب، مؤكدا أنه يريد حاليا الاعتزال بين أسوار "كامب نو".
وكان ميسي أدين مع والده خورخي بتهمة الاحتيال الضريبي في يوليو 2016، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، كما تم توقيع غرامة مالية على نجم برشلونة.
وقال ميسي، في تصريحات لمحطة راديو كتالونيا RAC1: "في ذلك الوقت مع أزمة الضرائب، أردت أن أرحل، ليس لرغبتي في مغادرة برشلونة بل الرغبة في مغادرة إسبانيا".
وأضاف: "شعرت أنني تعرضت لسوء معاملة شديدة ولم أكن أرغب في البقاء هنا، لم يكن لدي عرض رسمي أبدًا لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي بالبقاء هنا".
وأكمل: "الحقيقة هي أنه كان من الصعب عليّ كل ما حدث، ولكن من الأفضل أن أطفالي كانوا صغاراً ولا يعرفون، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي ولعائلتي لأن الناس لا يعرفون الكثير عما يحدث".
لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا والفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات، يؤكد أنه يريد إنهاء مسيرته في كامب نو: "فكرتي وفكرة عائلتي تنتهي هنا".
وأتم قائلا: "أولًا بشكل خاص نظرًا لما أنا عليه في النادي وكيف أشعر في الفريق، ثم بسبب الحياة الجيدة في هذه المدينة، ومن أجل أطفالي أيضًا، ولعدم رغبتي في تغيير صداقاتي، لا أريد أن يتغير كل ذلك".
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