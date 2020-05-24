ميركاتو ليفربول.. تراوري يتصدر اهتمامات كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يضع الإسباني أداما تراوري جناح وولفرهامبتون على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن كلوب يستهدف دعم ثلاثي الخط الهجومي بضم تراوري، لكن إدارة نادي وولفرهامبتون لا تريد التفريط في خدمات تراوري بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.

وشارك ترواري هذا الموسم رفقة فريقه الملقب بـ"الذئاب" في 28 مباراة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقفها الإجباري بسبب فيروس كورونا، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 آخرين.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عاما انضم إلى صفوف وولفرهامبتون مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من ميدلسبره بمقابل أقل من 20 مليون جنيه إسترليني، ولكن عروضه الأخيرة رفعت قيمته التسويقية.