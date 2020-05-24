هل يكون جوتزة مفاجأة دورتموند لبايرن قبل رحيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ستكون مفاجأة من العيار الثقيل إذا شارك ماريو جويتزه مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند أمام فريقه السابق بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان جويتزه /27 عاما/ على مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز بها دورتموند على فولفسبورج 2 / صفر أمس السبت ولكنه لم يشارك، وذلك بعد وقت قصير من خروج مايكل زورك المدير الرياضي بتصريح بأن عقد اللاعب لن يجدد بعد نهايته.

ولم يشارك جويتزه إلا نادرا بعدما تولى لوسين فافر تدريب دورتموند في 2018.

وقال البعض أن المسيرة التي كانت واعدة للاعب اتخذت منعطفا نحو الهبوط عقب أبرز لحظاته حين سجل هدف فوز المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب ماراكانا بريو دي جانيرو.

بينما كان انتقال جويتزه من دورتموند إلى بايرن ميونخ في 2013، قبل أن يعود في 2016، متصدرا للصفحات الأولى في الصحف الألمانية، كان إعلان أمس السبت هامشيا.

وذكرت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" اليوم الأحد "لم تكن مفاجأة على الإطلاق". وذكرت مجلة كيكر "كل شيء أشار إلى الذهاب في طرق منفصلة".

ولم يتم ذكر هذا الامر نهائيا على الموقع الإلكتروني لدورتموند، وحتى الآن لم يعلق جويتزه على ملايين من المتابعين له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

السؤال الكبير هو أين سيذهب جويتزه حاليا- أشيد باللاعب من قبل على أنه موهبة رائعة عندما خاض مباراته الأولى في البوندسليجا مع دورتموند وهو يبلغ 17 عاما في 2009، وكانت هناك مقولة شهيرة ليواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني حين قال إنه يتعين على جويتزه أن يظهر أنه أفضل من ميسي قبل المباراة النهائية لكأس العالم.

وقال زورك :"من الأفضل له البحث عن مغامرة جديدة، ربما بعيدا عن ألمانيا. سنرى".

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وترغب أندية إيطالية في ضمه ولكن يبدو أن اللاعب لن يتمكن من الحصول على عقد مع فريق كبير.

وقال القائد الأسبق لمنتخب ألمانيا لوثار ماتيوس اليوم السبت كناقد في شبكة "سكاي" إن هيرتا برلين، مع طموح المستثمر لارس فيندهورست والمدرب الجديد برونو لاباديا الذي فاز بأول مباراتين، قد يكون خيارا محليا.

وقال مايكر بريتز المدير العام لهيرتا برلين إن يورجن كلينسمان كان يبحث إمكانية التعاقد مع جويتزه خلال فترته القصيرة في تدريب الفريق ولكن هذا لم يتحقق.

وقال ماتيوس :"إذا كان ينبغي عليه البقاء في البوندسليجا، هيرتا برلين، هذه الفكرة لها سحرها. يمكنه أن يزيد من منزلته في هيرتا".

وأضاف :"سيتعين عليه التنازل عن جزء من رابته. ولكن لا أظن أن هذا يؤلمه. لقد حقق مكاسب جيدة في العشرة أعوام الأخيرة، لقد فاز لنا بكأس العالم، فاز بأربع أو خمس بطولات للدوري الألماني.كما أن لديه قصة نجاح خلفه".

ويعد جويتزه من بين اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة في دورتموند وسيتعين عليه حتما أن يتنازل عن جزء من راتبه في أي مكان آخر.

وبات من الصعب على جويتزه أن يثبت نفسه لفرق أخرى بسبب هبوط مستواه وإصاباته وعدم مناسبته للطريقة التي يلعب بها فافر في دورتموند.

ولعب جويتزه أساسيا في أربع مباريات فقط في 27 مباراة بالدوري هذا الموسم، وكان بديلا في 14 مباراة أخرى لكنه لم يشارك، وقال فافر يوم الجمعة الماضي أن طريقة لعب دورتموند الحالية 4 – 3 – 3 " ليست الطريقة المثالية له. يجب أن تقول الحقيقة هنا".

وتسبب وباء فيروس كورونا في أن يجعل الأمور أكثر تعقيدا.

ولكن قبل أن يرحل يعتقد زورك أن جويتزه "سيظل مهما للفريق هذا الموسم" وتساءلت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" "ربما في وقت مبكر يوم الثلاثاء؟"