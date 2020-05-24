حالة إصابة بكورونا جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن وجود لاعب بين صفوف الفريق تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد المرحلة الثانية من الاختبارات الطبية.

وكشفت الجولة الثانية من الفحوص التي أجريت للعشرين ناديا المشاركين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن وجود حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا.

ولم تعط اللجنة أسمي الشخصين الذين جاءت نتائجهما إيجابية في ناديين، واللذين ينبغي عليهما الدخول في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وقال نادي بورنموث في بيانه، أنه تماشياً مع بروتكول الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" بخصوص الاختبارات الإيجابية، سيتم عزل اللاعب لمدة ٧ أيام، قبل أن يتم اختباره مرة أخرى في وقت لاحق.

Advertisements

ولم يقم النادي بالكشف عن هوية اللاعب احتراماً للخصوصية، وطالب بضرورة احترام هذا الأمر.

وأشار النادي الى أن ساحة التدرب تظل بيئة عمل آمنة للاعبين وموظفي غرف خلع الملابس بعد التقيد الصارم باللوائح الخاصة بالدوري الانجليزي فيما يخص العودة للتدريبات.

وأكد نادي بورنموث على استمراره في اختبار الكشف عن كورونا مرتين في الاسبوع.

وأجرى مجموع 996 لاعبا وعضوا في الأجهزة الفنية والعاملين بالفرق للفحوص، وفقا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي.

وكانت أول جولة من الفحوص، التي نشرت نتائجها الثلاثاء الماضي، كشفت وجود ستة إصابات في ثلاثة فرق من بين 748 شخصا خضعوا للفحوص. وذُكر أن الأشخاص الستة لم يتم فحصهم مرة أخرى لأنهم مازالو في العزل الشخصي.