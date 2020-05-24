صراع استثنائي.. من يخطف الحذاء الذهبي في موسم كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد توقف إجباري دام شهرين لجميع منافسات كرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عاد سباق الحذاء الذهبي الذي يُتوج به أفضل هدّاف في الدوريات الأوروبية ليشتعل من جديد، في صراع قد يمتد لإثارة استثنائية في نهاية الموسم الجاري 2019-2020.

ويُمنح الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، ويحصد اللاعب نقاطًا تبعًا للأهداف التي يسجلها في الدوري المحلي، ويساوي الهدف في الدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" نقطتين، نقطة ونصف لدوريات المستوى الثاني ونقطة وحيدة لدوريات المستوى الأخير.

واستأنفت بطولة الدوري الألماني من جديد بعد توقفها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بينما تم إلغاء الدوري الفرنسي وإعلان باريس سان جيرمان بطلا للمسابقة، وينتظر عشاق كرة القدم عودة منافسات كل من الدوري الإنجليزي والإسباني من جديد في شهر يونيو المقبل، في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بالنسبة للدوري الإيطالي.

وأصبح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حتى الآن، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي بالتساوي مع الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو الذي يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريقه في شباك آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الألماني وانتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة (5-2)، ليرفع صاحب الـ31 عاما رصيده إلى 27 هدفا في الموسم الحالي من البوندسليجا.

ويتقاسم ليفاندوفسكي وإيموبيلي سباق الحذاء الذهبي، برصيد 54 نقطة، بعدما سجل كل منهما 27 هدفًا في الموسم الحالي، ويأتي خلفهما النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثالث، رغم خوضه نصف الموسم بالدوري النمساوي، الذي تحصل أهدافه على معدل نقاط أقل من أهداف الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل الهداف الصاعد بسرعة الصاروخ إجمالي 26 هدفا في الدوري النمساوي والألماني خلال الموسم الجاري، بواقع 16 هدفًا مع سالزبورج منحته 24 نقطة في سباق الحذاء الذهبي، و10 أهداف بقميص دورتموند منحته 20 نقطة إضافية، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، متأخرا بفارق عشر نقاط عن الصدارة التي يتقاسهما ليفاندوفسكي وإيموبيلي.

وفي المركز الرابع، يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله 21 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وذلك بعد تحقيق سلسلة تهديفية استمرت 11 مباراة متتالية قبل أن تتوقف في المواجهة الأخيرة أمام إنتر ميلان، ليحصد الدون البرتغالي كما يُلقب 42 نقطة بالتساوي مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني الذي سجل نفس عدد الأهداف (21 هدفا).

واستقر هدافي الدوري الإسباني والإنجليزي في المركز السادس قبل التوقف الإجباري للمسابقتين، حيث أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة 19 هدفا ليتصدر هدافي الليجا، متساويا مع الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهداف بريميرليج، ليحصد كل منهما 38 نقطة في سباق الحذاء الذهبي الذي اقتنصه ليونيل ميسي في الموسم الماضي 2018-19.

وتسبب إلغاء الدوري الفرنسي في تبخر آمال كل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ووسام بن يدر مهاجم موناكو في تبخر آمالهما في المنافسة على الحذاء الذهبي، حيث سجل كل منهما 18 هدفا بعد مرور 28 جولة من البطولة المحلية، ليحتلان المرتبة الثامنة خلف أصحاب المراكز السبعة الأولى.

ويعد ميسي الأكثر تتويجًا بالجائزة عبر تاريخها، حيث يتربع على عرش أساطيرها برصيد 6 مرات وينافس على السابعة في الموسم الحالي وسط صراع شرس يقوده الثنائي ليفاندوفسكي وإيموبيلي في المقدمة ويلاحقهما كل من هالاند وكريستيانو وفيرنر، وصراع استثنائي من ناحية أخرى بعد التوقف الاستثنائي الدوريات بسبب فيروس كورونا.

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ولم تخرج الجائزة الفردية من الدوري الإسباني منذ 11 عامًا، وظهر الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركًا لنظيره الإسباني في موسم وحيد خلال تلك الفترة، عندما تساوى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق مع كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق في الصدارة عقب نهاية موسم 2013/2014.

وفيما يلي جدول ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي في موسم 2019/2020:

1- روبيرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ": 54 نقطة.

1- تشيرو إيموبيلي "لاتسيو": 54 نقطة.

3- إرلينج هالاند "بوروسيا دورتموند": 44 نقطة.

4- كريستيانو رونالدو "يوفنتوس": 42 نقطة.

4- تيمو فيرنر "لايبزج": 42 نقطة.

6- ليونيل ميسي "برشلونة": 38 نقطة.

6- جيمي فاردي "ليستر سيتي": 38 نقطة.

8- كيليان مبابي "باريس سان جيرمان": 36 نقطة.

8- وسام بن يدر "موناكو": 36 نقطة.