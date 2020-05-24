مدرب الزمالك السابق: شعرت بالإهانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف عصام مرعي المدرب العام السابق بنادي الزمالك كواليس رحيله عن تدريب الفريق، مشيراً الي أن فترة وجوده شهدت بعض المشاكل التي لم تساعد الجهاز الفني في عمله.

وتواجد عصام مرعي مدرباً عاماً بالجهاز الفني للزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو.

وقال عصام مرعى في تصريحات لقناة "تن" "كان هناك أكثر من طريقة يمكن لإدارة الزمالك أن تبلغني بها بأنني خارج الجهاز الفني للفريق، خاصة وأنه تم اتخاذ قرار بالفعل برحيل ميتشو وجهازه".

وأكمل "الموقف بالنسبة لي كان محرج للغاية، شعرت بالإهانة، لدي اسم وتاريخ في نادي الزمالك".

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وواصل "كنت استعد لقيادة مران الفريق بعد قرار رحيل ميتشو، وأثناء حديث مرتضى منصور مع اللاعبين، وجدته يقول أن الجهاز بالكامل رحل وأعلن عن أسماء الجهاز الجديد".

وأضاف "لم أكن أصدق ما يحدث، في لحظة قررت الرحيل عن النادي، كنت منفعل للغاية وحدث شد وجذب بيني وبين رئيس النادي".

وشدد "فترة وجودي في نادي الزمالك كان هناك أزمات كثيرة أبرزها عدم حصول اللاعبين على المستحقات المالية لمدة ٤ أشهر بجانب فترة توقف، كل هذا ساهم في بعض الأمور السلبية".

واختتم "الزمالك أكمل مباريات مجموعات أفريقيا بشكل جيد رغم البداية السيئة أمام مازيمبي، الأداء كان تجارياً وقتها، حالة اللاعبين نفسياً لم تكن مستقرة بسبب الأزمات المادية".