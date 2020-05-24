الهلال السعودى يقترب من حسم صفقة من العيار الثقيل

يقترب نادي الهلال السعودي من إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت مصادر أن مجلس إدارة النادي السعودى يسعى للتعاقد مع لاعب دولي سعودي من العيار الثقيل. يسعى للتعاقد مع لاعب دولي سعودي من العيار الثقيل. ولم تكشف المصادر عن الصفقة ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الصفقة خلال ايام وسيكون لها صدى كبير في الوسط الكروي السعودى أن يتم الكشف عن الصفقة خلال ايام وسيكون لها صدى كبير في الوسط الكروي السعودى ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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