بث مباشر لمباراة شالكة وأوجسبورج بالدوري الألماني

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة شالكة أوجسبورج، التي تقام اليوم الأحد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري الألماني. اليوم الأحد في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الـ27 من بطولة الدوري الألماني. شاهد البث المباشر ...

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