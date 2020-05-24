كافاني يقترب من الانتقال إلى إنترميلان الإيطالي

اقترب الأورجوياني إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى إنترميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن إنترميلان يرغب في التعاقد مع كافاني لمدة 3 مواسم، وهو ما جعل اللاعب صاحب الـ33 عامًا يعطي النادي الإيطالي أولوية حال رحيله عن باريس، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم. كافاني لمدة 3 مواسم، وهو ما جعل اللاعب صاحب الـ33 عامًا يعطي النادي الإيطالي أولوية حال رحيله عن باريس، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم.

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