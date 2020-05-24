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اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بالدوري الإنجليزي

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اكدت رابطة الممتاز الكروي إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس في ناديين في الدفعة الثانية من الاختبارات.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 8 إصابات بين أندية الدوري

الممتاز في الوقت الذي عاد اللاعبون للتدريبات في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الرابطة في بيان : انهناك حالتان إيجابيتان

من ناديين، واللاعبون والعاملون المصابون بالفيروس سيخضعون للعزل الفردي لمدة سبعة أيام.

ورفضت الرابطة تقديم أي تفاصيل بشأن هوية الحالتين الإيجابيتين الجديدتين. وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة في أول يونيو.

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