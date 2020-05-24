إصابة لاعب بورنموث بفيروس كورونا

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي اليوم الأحد، عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، حيث تأكدت إصابته في الجولة

الثانية من التحاليل التي يجريها النادي للاعبين.

وقال بورنموث في بيان رسمي، إن اللاعب سيخضع لفحص جديد بعد أن يعزل نفسه لمدة أسبوع.

ويعد بورنموث أقرب المرشحين للهبوط حيث يحتل المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.