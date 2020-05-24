موعد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

تنشر "الوفد"، موعد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، حيث تقام 3 مباريات، تجمع بين شالكة وأوجسبورج، وماينز ولايبزج، وكولن وفورتونا دوسلدورف.
الثالثة والنصف عصرًا، ويُعلق عليها محمد بركات، فيما تقام المباراة الأخيرة اليوم بين كولن وفورتونا دوسلدورف، في تمام السادسة مساءً.
تقام مباراة شالكة وأوجسبورج في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويُعلق عليها سوار الذهب، أما مباراة ماينز ولايبزج، فتقام في
وتُذاع المباريات الثلاثة عبر القنوات التالية:
beIN Sports HD 1
Sport 1 Hungary
Sky Sport Uno
TV3 Sport 1 Dan
Digi Sport 1 HD Romania
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 5
beIN Sports HD 11 EN
beIN Sports 1 FR
BT Sport 1 HD
Match Football 3
Digi Sport 1 HD Slovakia
Cosmote Sport 3 HD
Match! TV
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
Eleven Sports 1 HD
Viasport 1 HD Norge
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sport Football
Vamos Bar1 #
Telekom Sport 1 HD Rom
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