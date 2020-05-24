موعد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

تنشر "الوفد"، موعد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد، والقنوات الناقلة، حيث تقام 3 مباريات، تجمع بين شالكة وأوجسبورج، وماينز ولايبزج، وكولن وفورتونا دوسلدورف.



تقام مباراة شالكة وأوجسبورج في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويُعلق عليها سوار الذهب، أما مباراة ماينز ولايبزج، فتقام في

الثالثة والنصف عصرًا، ويُعلق عليها محمد بركات، فيما تقام المباراة الأخيرة اليوم بين كولن وفورتونا دوسلدورف، في تمام السادسة مساءً.

وتُذاع المباريات الثلاثة عبر القنوات التالية:

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beIN Sports HD 1

Sport 1 Hungary

Sky Sport Uno

TV3 Sport 1 Dan

Digi Sport 1 HD Romania

Idman Azerbaycan

beIN Sports HD 5

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports 1 FR

BT Sport 1 HD

Match Football 3

Digi Sport 1 HD Slovakia

Cosmote Sport 3 HD

Match! TV

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 HD

Viasport 1 HD Norge

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sport Football

Vamos Bar1 #

Telekom Sport 1 HD Rom