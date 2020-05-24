عيادة متخصصة في كل ناد حال عودة الدوري للتصدي لفيروس كورونا

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة الطبية المُشكلة في وزارة الرياضة، ستطلب توفير عيادة متخصصة في كل نادٍ تحسبًا لوجود اشتباه في إصابة أي شخص بفيروس متخصصة في كل نادٍ تحسبًا لوجود اشتباه في إصابة أي شخص بفيروس كورونا وبحسب المصادر، فإن وجود العيادة أمر مهم إذا ما تم استئناف النشاط الرياضي هذا الموسم، وسيضمن اتخاذ الإجراءات المطلوبة بشكل سريع والتواصل مع وزارة الصحة.

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