صحيفة كتالونية تكشف خطة برشلونة لاستعادة نيمار

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، عن خطة نادي برشلونة الإسباني، لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سانجيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
قالت الصحيفة، إن برشلونة لديه خطتين لاستعادةاللاعب، الأولى تعتمد على الانتظار حتى يزداد التوتر في علاقة نيمار مع ناديه، والثانية عرض بعض اللاعبين على باريس سان جيرمان وعقد صفقة تبادلية.
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