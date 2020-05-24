شاهد .. وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية في مركز شباب الجزيرة، للوقوف علي أخر الاستعدادات التي يقوم بها المركز من أجل عودة النشاط تدريجيا يونيو، المقبل طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

تضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الإداري بالمركز، بالإضافة إلي العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها.

واطمأن وزير الرياضة علي استعداد العيادة التام للتعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي والمعقمة جيدا،

وكذلك العمل علي توفير غرفة عزل مؤقته في حالات الضرورة.كما قام وزير الرياضة بجولة في صالة الاسكواش وملاعب التنس داخل مركز شباب الجزيرة للوقوف علي اعمال التطوير التي تجري في الصالة وملاعب التنس ومتابعتها، مؤكدا أهمية الصيانة الدورية للملاعب والصالات للحفاظ عليها.أكد صبحي أهمية التنسيق مع اللجنة الطبية التي تم تشكيلها مع وزارة الصحة، مشدداً علي التعميم علي جميع مراكز الشباب في مصر والأندية بالكود والإجراءات التي سيتم اتباعها في المراحل القادمة، خاصةً وأنه من المقرر أن يتم البدء تدريجي في التشغيل في منتصف يونيو المقبل، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للمحافظة علي أمن وسلامة مرتادي المركز، وكذلك باقي مراكز شباب وجميع الأندية علي مستوي محافظات الجمهورية.رافق وزير الرياضة أثناء الجولة أشرف البجيرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، ووكلاء الوزارة رمزي هندي ومصطفي منصور وأحمد عفيفي والكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة.