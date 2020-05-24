اليوم .. 3 مباريات في الدوري الألماني

تقام اليوم الأحد، 3 مباريات في الدوري الألماني، تجمع بين شالكة وأوجسبورج، وماينز ولايبزج، وكولن وفورتونا دوسلدورف.

تقام مباراة شالكة وأوجسبورج في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلتبنس أرينا، حيث يحتل شركة المركز

الثامن برصيد 37 نقطة، أما أوجسبورج فيقع بالمركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

أما مباراة ماينز ولايبزج، فتقام في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب أوبيل أرينا، حيث يقع

لايبزج في المركز الخامس برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ماينز المركز الـ15 برصيد 27 نقطة.

فيما تقام المباراة الأخيرة اليوم بين كولن وفورتونا دوسلدورف، على ملعب راين إينرجي ستاديون، حيث يقع كولن في المركز 11 برصيد 33 نقطة، أما فورتونا فيحتل المركز الـ16 برصيد 23 نقطة.