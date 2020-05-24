بث مباشر | مشاهدة مباراة كولن ودوسلدورف في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة كولن وفورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، اليوم الأحد 24-5-2020، ضمن اليوم الثالث من الجولة الـ 27 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة كولن وفورتونا دوسلدورف على قناة بي إن سبورتس 1 في أول أيام عيد الفطر المبارك، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي كولن “راين إينرجي”.

سيسعى فريق “كولن” إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الصراع على حجز مقعدًا يؤهله إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن المركز السابع الذي يحتله فرايبورج.

على الجانب الآخر، يتطلع “فورتونا دوسلدورف” لخطف الثلاث نقاط لمساعدته على النجاة من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 23 نقطة.

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وانتهت آخر مواجهة بين كولن وفورتونا دوسلدورف، وانتهت بفوز الاخير بهدفين مقابل نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب “إسبريت أرينا”، يوم 3 نوفمبر 2019.

كولن 0-0 دوسلدورف ملعب راين إينرجي ستاديون – (كولن) الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا) تنطلق قريبًا.. بث مباشر لحظة بلحظة – قم بتحديث الصفحة عند اقتراب موعد اللقاء –