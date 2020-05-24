بث مباشر | مشاهدة مباراة لايبزيج وماينز في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة لايبزيج وماينز في الدوري الألماني، اليوم الأحد 24-5-2020، ضمن اليوم الثالث من الجولة الـ 27 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة لايبزيج وماينز على قناة بي إن سبورتس 1 في أول أيام عيد الفطر المبارك، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ماينز “أوبيل أرينا”.

يُنافس صاحب الأرض “ماينز” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 15 برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الـ 16 الذي يحتله دوسلدورف.

في المقابل يحتل فريق “لايبزيج” المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع “بوروسيا مونشنجلادباخ” الذي لعب مباراة زائدة.

ولم يحقق “ماينز” الفوز سوى مرتين فقط في اخر 10 مواجهات بالبوندسليجا، حيث خسر 5 مباريات، وتعادل في 3، بينما كان اخر انتصار لفريق “لايبزيج” من 3 جولات ماضية، عندما تغلب على شالكه بخماسية نظيفة.

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وانتهت آخر مواجهة بين لايبزيج وماينز بفوزًا كاسحًا للثيران الحمراء بنتيجة (8-0) في المباراة التي اقيمت على ملعب “ريد بول ارينا”، يوم 2 نوفمبر 2019.

ماينز 0-0 لايبزيج

ملعب أوبيل أرينا – (ماينز)

الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا)

تنطلق قريبًا..

بث مباشر لحظة بلحظة – قم بتحديث الصفحة عند اقتراب موعد اللقاء –