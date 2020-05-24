بث مباشر | مشاهدة مباراة شالكه وأوجسبورج في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة شالكه وأوجسبورج في الدوري الألماني، اليوم الأحد 24-5-2020، ضمن اليوم الثالث من الجولة الـ 27 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة شالكه وأوجسبورج على قناة بي إن سبورتس 1 في أول أيام عيد الفطر المبارك، بصوت المعلق السوداني سوار الذهب، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي شالكه “فيلتينس آرينا”.

يحتل شالكه المركز الثامن في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن فرايبورج السابع، وبفارق نقطتين فقط عن فولفسبورج صاحب المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويُنافس أوجسبورج على النجاة من الهبوط إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن المركز الـ 16 الذي يحتله دوسلدورف.

ولم يفز الفريقان منذ مدة بعيدة، ففي آخر خمس مباريات خسر شالكه ثلاث مرات وتعادل في مناسبتين، بينما خسر أوجسبورج 4 مرات متتالية بعد تعادله مع فرايبورج 1/1 يوم 15 فبراير الماضي.

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وانتهت آخر مواجهة بين شالكه وأوجسبورج بفوز الأزرق الملكي بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب أوجسبورج يوم 3 نوفمبر 2019، ولم يفز شالكه على ملعبه أمام أوجسبورج منذ تاريخ 13-12-2017، عندما فاز 2/3.

شالكه 0-0 أوجسبورج

ملعب فيلتينس آرينا / جيلسنكيرشن (شالكه)

الدوري الألماني (الجولة 27- الثانية بعد كورونا)

تنطلق قريبًا..

بث مباشر لحظة بلحظة – قم بتحديث الصفحة عند اقتراب موعد اللقاء –

عن الدوري الألماني

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