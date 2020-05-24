ظهور فيديو يؤكد أحقية الأهلي في لقب بطل القرن الافريقي

ظهر فيديو لمدير مكتب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS في منطقة الشرق الأوسط “خالد أبو العيون” يرجع إلى عام 2009، ينفي في مُجمله أحقية نادي الزمالك بلقب القرن الأفريقي، وسط إصرار غير عادي هذه الأيام من جانب قناة الزمالك ورئيس النادي “مرتضى منصور” على أن اللقب من حق الزمالك وليس من حق النادي الأهلي بسبب احصائيات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وأدخلت إدارة الزمالك نفسها في نفق مظلم مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نهاية الأسبوع الماضي، عندما قررت وضع لافتة على أحد أسوار مقر النادي تُشير إلى تتويج النادي بلقب بطل القرن الأفريقي الحقيقي بالأرقام والبطولات وليس بالمحسوبية والمجالات، في تشكيك واضح من جانب الزمالك في نزاهة واحترافية الكاف.

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وتحدث خالد أبو العيون في ذلك الفيديو مع قناة النيل للرياضة المصرية عن معايير اختيار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء للفريق الأفضل في القرن الـ 20، والمبني في الأساس على أرقام وإحصائيات في الفترة من 1991 إلى 1999، وهو مُستند ضعيف لا يُعبر عن هوية أفضل فريق كرة القدم في قارة أفريقيا خلال 100 سنة، بالتالي يُثبت شرعية اختيار الأهلي بطلاً للقرن من جانب الجهة الأولى المسؤولة عن اللعبة في قارة أفريقيا (الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف).

وتضاربت التقارير والأخبار على مدار السنوات الـ 20 الماضية حول مدى أحقية الأهلي في لقب بطل القرن الأفريقي الذي تحصل عليه في حفل رسمي نظمه “الكاف” بحضور رئيس الأهلي “صالح سليم”.

وخرج البعض ليقول أن لقب بطل القرن الأفريقي من حق “كوتوكو الغاني” وفق إحصائيات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وبعد فترة ظهر اسم الزمالك، ثم قيل أن كوتوكو هو بطل القرن ككل، والأهلي هو بطل العقد عن الفترة من 1991 إلى 2001.

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لكن خالد أبو العيون كذب كل هذا خلال حديثه لقناة النيل للرياضة عام 2009، حين نفى امتلاك الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS للاحصائيات وللأرقام الخاصة بمشاركات أندية أفريقيا في المسابقات القارية في الفترة ما قبل عام 1991، مشددًا على أنها لا تكفي لتتويج فريق ما بلقب بطل القرن.

وقال لقناة النيل للرياضة “لا تُمارس أي ضغوطات على الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لتحديد فريق ما بعينه بطلاً للقرن في أي قارة من قارات العالم، سواء ضغوطات إعلامية أو دعائية كما كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، واتحاد IFFHS يقوم بالاختيار وفق الإحصائيات والأرقام الواضحة لديه في الفترة من بعد عام 1991”.

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سجل بطولات النادي الأهلي المصري

وأضاف “المعايير التي يستند عليها الاتحاد هي معايير رقمية مبنية على نتائج الأندية في المسابقات المحلية والقارية والدولية من بعد عام 1991 وليس خلال 100 سنة بالتالي فلم نقم بإعلان هوية بطل القرن في آسيا أو أفريقيا”.

وأكد بقوله “الهلال؟ لم يتم إعلان هوية بطل القرن الآسيوي من جانبنا كما تردد، وما قيل عن اختيار الهلال السعودي بطلاً للقرن الآسيوي غير صحيح، وكذلك بالنسبة لبطل القرن في أفريقيا؛ لو قررنا اختيار بطل لأفريقيا سيكون الزمالك بناء على أرقام واحصائيات الفترة من 1991 إلى 1999 فقط لا غير، وليس على أرقام ما قبل ذلك”.

وأوضح أبو العيون في نهاية حديثه “الزمالك قام بجمع أكبر عدد من النقاط في تصنيف الأندية حول العالم بسبب مستواه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الفترة المذكورة”.

وفسر أبو العيون حديثه أكثر، خلال حوار خص به موقع جول العالمي في نهاية شهر يوليو 2009، قائلاً “لا يمكن إطلاق لقب بطل القرن الأفريقي على الزمالك لأنه ليس كذلك على مدار 100 سنة لعدم توفر قاعدة بيانات وأرقام واحصائيات لدى الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن نتائج المباريات الأفريقية في الفترة من 1872 حتى 1990”.

في نفس السياق، قرر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء الذي تستشهد به قناة نادي الزمالك هذه الأيام، باعتماد اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للأهلي بطلاً للقرن في أفريقيا، وتم الكشف عن ذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

تجدر الإشارة إلى تنظيم الأهلي لمباراة ودية احتفالية أمام ريال مدريد الإسباني في عام 2001 لاحتفال الفريقين بتتويجهما بلقب بطل القرن في أفريقيا وأوروبا، واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بهدف دون رد على ستاد القاهرة الدولي في حضور جميع نجوم النادي الملكي وفي مقدمتهم أغلى لاعب في العالم آنذاك “زين الدين زيدان”.

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