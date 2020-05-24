اكتشاف حالات كورونا جديدة في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 23-5-2020، عن ارتفاع حصيلة المصابين في أندية البريميرليج بفيروس كورونا إلى 8 منذ البدء في عملية الفحص.

وأكدت الرابطة ظهور حالات كورونا جديدة في ناديين مختلفين أثناء استعدادات أندية البريميرليج لاستئناف الموسم المتوقف منذ 13 مارس الماضي.

ونشرت رابطة الدوري الانجليزي بيانًا رسميًا، تحدثت فيه عن وجود حالتين جديدتين في ناديين مختلفين.

وأضافت رابطة البريميرليج “خضع في الجولة الثانية من الفحوصات 996 شخصًا، وأثبتت الفحوصات ظهور حالتين في ناديين مختلفين”.

Advertisements

وأشارت الرابطة إلى انها اكتشفت 6 حالات مُصابة بفيروس كورونا من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وقد تضرب تلك الأخبار خطط الحكومة البريطانية لاستئناف النشاط الرياضي في البلاد، حيث تقرر عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى يوم 12 يونيه المقبل بعد اتفاق 20 فريقًا على قرار العودة.

ويتبقى على انتهاء البريميرليج 9 جولات، ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني “مانشستر سيتي” والذي لديه مباراة أقل أمام آرسنال.