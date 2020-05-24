أبو الدهب: وزير الرياضة هددني بالشطب بسبب الأهلي

اعترف مدافع الأهلي والمنتخب المصري السابق “محمود أبو الدهب” بمواجهته لصعوبات كبيرة لتحقيق رغبته باللعب مع الأهلي خلال فترة التسعينيات، مؤكدًا تعرضه لتهديدات من وزير الرياضة الأسبق “عبد المنعم عمارة” بسبب اختياره للأهلي على حساب الإسماعيلي.

وأكد محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة “أون تايم سبورت” بأنه كان يحلم خلال فترته مع المريخ البورسعيدي باللعب في يوم من الأيام مع الاهلي، مشيرًا إلى أن مستقبله كاد يضيع بسبب اعلانه لهذا الأمر في الصحف المحلية آنذاك.

وأوضح أبو الدهب قائلاً “وزير الرياضة السابق (عبد المنعم عمارة) هددني بالشطب عندما أعلنت رغبتي في تمثيل الأهلي، وطلب مني التوقيع لفريق الإسماعيلي”.

وأضاف مدافع المريخ البورسعيدي المعتزل “ذهبت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم واخبرني أحد الموظفين أن أوراقي مزورة، لكن تدخل مدير التعاقدات في النادي الاهلي (عدلي القيعي) مع نائب رئيس الأهلي حينها (حسن حمدي)، ساعد على حل المشكلة، لأحقق حلمي وأنتقل إلى صفوف الفريق”.

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يذكر أن عبد المنعم عمارة كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه جامل نادي الزمالك، بعدما قام بحمايته من الهبوط إلى الدرجة الرابعة عندما كان يشغل منصب وزير الرياضة، على خلفية انسحابه أمام الأهلي عام 1996.

وانضم مدافع منتخب مصر السابق إلى صفوف الأهلي قادما من المريخ البورسعيدي، خلال الانتقالات الصيفية عام 1993، وكان من أهم مدافعي الفريق في التسعينات.

وسجل أبو الدهب هدفًا تاريخيًا في فوز الأهلي على الإسماعيلي بستة أهداف نظيفة في الموسم الأول له بين صفوف المارد الأحمر.