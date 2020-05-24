جدول مباريات اليوم الاحد 24-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الاحد الموافق 24-5-2020، الذي يشهد استمرار عجلة الدوري الألماني، الدوري الكوري الجنوبي، الدوري الكوستاريكي، لليوم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى عودة الدوري التايواني، الدوري الإستوني ،الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى، ودوري جزر فارو الممتاز.

والبداية من ألمانيا، حيث تُلعب اليوم 3 مباريات بالجولة الـ27، اهمها مواجهة “شالكه وأوجسبورج”، وتبدأ المباراة في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش يستقبل فريق “ماينز” نظيره “لايبزيج” على ملعب “أوبيل أرينا”.

سنبقى في ألمانيا، مع مباريات الجولة الـ27 من دوري الدرجة الثانية، حيث يواجه فريق “هامبورج” نظيره “أرمينيا بيليفيلد”، ويلعب فريق “شتوتجارت” امام “هوليستن كيل”، وتبدأ المباراتين في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى كوريا الجنوبية، مع ثالث ايام الجولة الثالثة من الدوري الكوري الجنوبي الممتاز، حيث يواجه فريق “جيونبك هيونداي موتورز” نظيره “دايجو”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، بينما يقابل “أولسان هيونداي” فريق “بوسان آي بارك”، وتبدأ المباراة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مباريات اليوم الاحد 24-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 27

شالكه 04 – أوجسبورج. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

ماينز 05 – لايبزيج. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

كولن – فورتونا دوسلدورف. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

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هامبورج – أرمينيا بيليفيلد. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

هوليستن كيل -شتوتجارت. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

كارلسروه – بوخوم. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الثالثة

جيونبك هيونداي موتورز – دايجو. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sportdigital.

أولسان هيونداي – بوسان آي بارك. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sportdigital.

مباريات الدوري الإستوني

تامكا تارتو – كالف تالين. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة التاسعة).

ترانز نارفا – فلورا. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة الـ11).

فيلياندي تويلفك – ليفاديا تالين. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة ETV 2 Estonia. (الجولة الـ12).

مباريات الدوري الكوستاريكي – الجولة الـ17

الاخولنسي – سان كارلوس. الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

سانتوس دي جوابيليس – ديبورتيفو سابريسا. الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ليمون – يونيفيرسيداد دي كوستاريكا. الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

دوري جزر فاررو الممتاز – الجولة السادسة

اي بي ارجير – هافنار بولتفيلاج تورشافن. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة TV2 Sport Norge.

مباريات الدوري التايواني – الجولة السابعة

نتيوبس – تايشنغ ليونز. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جامعة مينغ تشوان – تايشونغ. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى

كرومكاشي مينسك – ارسنال دزيارزهينسكي. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة السابعة).

نافتان نوفوبولوتسك – سموركون. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة السادسة).

جوميلزهيلدورترانز – سبوتنيك ريتشيتسا. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة السابعة).