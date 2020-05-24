محمود أبو الدهب: الزمالك طلب من شقيقي “التفويت”

كشف مدافع الاهلي السابق “محمود أبو الدهب” عن واقعة فساد رياضي بطلها الجهاز الفني لنادي الزمالك، بدأت حين توسطوا لديه حتى يطلب من شقيقه تفويت إحدى المباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مدافع الأهلي المعتزل “محمود أبو الدهب”، أفصح لأول مرة عن تفاصيل هذه الواقعة الغريبة، قائلاً بأنه عندما كان يلعب بين صفوف نادي الزمالك طلب منه الجهاز الفني التحدث مع شقيقه الذي كان يلعب مع النادي المصري البورسعيدي، من أجل أن يقوم بـ”تفويت” المباراة لصالح الزمالك.

وأشار مدافع المنتخب المصري في فترة التسعينيات خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة “أون تايم سبورت”، إلى أنه بدأ رحلته مع الكرة داخل نادي الزمالك رغم أن كان يشجع الأهلي، كاشفًا عن أنه لعب كمهاجم وليس كمدافع مثلما عرفه جمهور الكرة المصرية.

Advertisements

واعترف أبو الدهب قائلاً: “أثناء فترتي مع الزمالك طلب مني الجهاز الفني بالتحدث مع أخي مصطفى أبو الدهب الذي كان وقتها لاعبًا لنادي المصري البورسعيدي، وأقنعه بأن يعمل على تفويت المباراة أمام الزمالك بما أن فريقه ليس بحاجة لنقاط اللقاء كما الزمالك”.

وأضاف: “بالفعل ابلغت شقيقي مصطفى الذي أكد لي أنه يتعرض لضغط قبل المباراة بأسبوع من جمهور المصري الذي يتهمه بترك اللقاء للزمالك بسببي أنا، الأمر الذي دفعه نحو رفض القيام بذلك، وبالفعل فاز المصري بالمباراة آنذاك”.

يذكر أن أبو الدهب كان أحد أبرز مدافعي الاهلي والمنتخب الوطني خلال فترة التسعينات، وحصد العديد من الألقاب بصحبة بطل القرن الأفريقي، ونافس كل من حمزة الجمل وسمير كمونة في فترة التسعينيات على لقب “مدفعجي الكرة المصرية” نظرًا لقوة تسديداتهم.