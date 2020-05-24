ابتعد بايرن ميونخ بفارق 4 نقاط عن منافسه الرئيسي “بوروسيا دورتموند” في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة 27 ، بفضل الفوز الذي حققه على ملعب آليانز آرينا أمام إينتراخت فرانكفورت يوم السبت 23-5-2020، بنتيجة 5 أهداف مقابل هدفين.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ 61 نقطة مقابل 57 نقطة لبوروسيا دورتموند، أما باير ليفركوزن فقد اقتحم لعبة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن هزم مونشنجلادباخ خارج قواعده بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع رصيده لـ 53 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن مونشنجلادباخ.

وأمام ريد بول لايبزج فرصة حقيقية لخطف المركز الثالث من باير ليفركوزن إذا ما استطاع الفوز على ماينز في ختام الجولة.

ويحتل لايبزج المركز الخامس برصيد 51 نقطة في جدول ترتيب البوندسليجا، متقدمًا بـ 12 نقطة عن صاحب المركز السادس “فولفسبورج” والذي سقط على ملعبه أمام دورتموند اليوم.

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وشهدت الجولة الـ 27 من الدوري الألماني، تقدم فريق هيرتا برلين إلى المركز العاشر بعد فوزه العريض برباعية نظيفة على يونيون في ديربي العاصمة برلين.

أما فريق بادربورن الذي يواجه خطر الهبوط، ففشل للمباراة الخامسة على التوالي في الفوز، وسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام هوفنهايم ليواصل تذيل جدول البوندسليجا برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن فيردر بريمن صاحب المركز ال17 والذي لعب مباراة أقل.

إليكم جدول ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة 27 (محدث)