رياضة | نجوم الكرة والرياضة يدعمون ترشح الغزاوى لاتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم الكرة والرياضة يدعمون ترشح الغزاوى لاتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق العديد من نجوم الكرة والرياضة حملات تأييد لترشح محمد الغزاوى عضو مجلس ادارة الاهلى السابق فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وذلك على الرغم من ان الغزاوى لم يحسم قراره النهائى بشأن خوض انتخابات الجبلاية من عدمها والسبب هو انتخابات النادى الاهلى المتبق عليها عام ونصف العام تقريبا .

واعلن عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق الاعلامى سيف زاهر كامل دعمه التام الى محمد الغزاوى ومؤكدا ان الغزواى واحد من الكوادر الرياضية التى تتمتع بخبرات عريضة وسيكون اضافة قوية لمنظومة ادارة الكرة المصرية .

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كما اعلن عميد لاعبى العالم وقائد منتخبنا الوطنى السابق النجم احمد حسن دعمه وتأييده لترشح الغزاوى فى انتخابات اتحاد الكرة لاسيما وانه واجهة مشرفة وسيقدم الجديد فى ادارة الكرة المصرية .

وقال المدير التنفيذى للجنة الاوليمبية ممدوح الششتاوى ان محمد الغزاوى هو صاحب خبرة كبيرة فى مجال الرياضة وجميعنا نتمنى له كل التوفيق فى خدمة الكرة المصرية فى المرحلة المقبلة .

وعلى الرغم من الدعم الذى يلقاه الغزاوى داخل الوسط الرياضى ومن نجوم كرة كبار يرتبط بصداقات وطيدة معهم وجميعهم وعد بالمساندة له فى انتخابات اتحاد الكرة الا ان الغزاوى لم يحسم قراره بل ويسير نحو انتخابات النادى الاهلى والمنتظر ان تشهد خريطتها ومعها قائمة المجلس احالى مفاجأت مدوية خلال الفترة المقبلة فى العديد من المقاعد سواء فوق او تحت 35 عاما وان كان محمد الجارحى هو الوحيد المستمر تحت 35 عاما بينما مصير محمد سراج ومهند مجدى غير معلوم .